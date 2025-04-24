Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Амара Карпова
    кто такое шойгу😂🤮🤮Шойгу заявил, что...
  • Сергей Семенов
    Афтор, ты ЭТО зачем вспомнил? Как тут уже писали, оно сидеть в тюрьме должно, или как настоящий офицер застрелиться. ...«Всё идёт к войне...
  • Юрий Золотарев
    Донни! Зато КАК довольны МЫ, все настоящие русские, вся Россия!! Давненько ЖДАЛИ этого: чтобы по самому вшивому банде...Трамп недоволен м...

«Всё идёт к войне»: Шойгу назвал крайний срок, к которому Европа будет готова к удару

«Всё идёт к войне»: Шойгу назвал крайний срок, к которому Европа будет готова к удару

В странах Европы набирает обороты открытая и систематическая кампания по подготовке к возможному столкновению с Россией.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Долбодятел хренов - это ты про себя, убогий? Молодец! Самокритично! Иди лечись и не вякай!
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11 час.
Ринат Ахметуллин
Вот уж точно вы сказали, свой авторитет он опустил ниже плинтуса, когда из армии сделал ОПГ. А сам сухим вышел из воды благодаря ему...
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8 час.
Сергей Семенов
Афтор, ты ЭТО зачем вспомнил? Как тут уже писали, оно сидеть в тюрьме должно, или как настоящий офицер застрелиться. Людям вообще не интересно что ч*о говорит.
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1 час.
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