«Всё идёт к войне»: Шойгу назвал крайний срок, к которому Европа будет готова к удару

Ольга Кожемякина Долбодятел хренов - это ты про себя, убогий? Молодец! Самокритично! Иди лечись и не вякай!

Ринат Ахметуллин Вот уж точно вы сказали, свой авторитет он опустил ниже плинтуса, когда из армии сделал ОПГ. А сам сухим вышел из воды благодаря ему...