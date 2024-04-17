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Вечерний Новосибирск

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49 мигрантов не выпустили из самолета в аэропорту Новосибирска

49 мигрантов не выпустили из самолета в аэропорту Новосибирска

Только в апреле сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону совместно с сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СФО провели рейдовые мероприятия.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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18 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Злоумышленники оформляли фиктивные патенты на работу, документы о регистрации, гражданско-правовые договоры, трудовую деятельность по которым иностранцы фактически не осуществляли.&quot; ....................... за такие действия &quot;специалистам&quot; надо вкатать статью за гос. измену, учитывая текущую ситуацию в стране и регионе. И не цацкаться....
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