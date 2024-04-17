Только в апреле сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону совместно с сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СФО провели рейдовые мероприятия.
49 мигрантов не выпустили из самолета в аэропорту Новосибирска
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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18 час.
Дмитрий Гурин
"Злоумышленники оформляли фиктивные патенты на работу, документы о регистрации, гражданско-правовые договоры, трудовую деятельность по которым иностранцы фактически не осуществляли." ....................... за такие действия "специалистам" надо вкатать статью за гос. измену, учитывая текущую ситуацию в стране и регионе. И не цацкаться....
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7 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Черножопые ишаки всеми правдами и не правдами хотят остаться в России а не ехать в вонючие нищие кишлаки. Пусть рахмону майдан устроят.
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6 час.
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