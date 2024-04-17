49 мигрантов не выпустили из самолета в аэропорту Новосибирска

Дмитрий Гурин

"Злоумышленники оформляли фиктивные патенты на работу, документы о регистрации, гражданско-правовые договоры, трудовую деятельность по которым иностранцы фактически не осуществляли." ....................... за такие действия "специалистам" надо вкатать статью за гос. измену, учитывая текущую ситуацию в стране и регионе. И не цацкаться....