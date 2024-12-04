На юго-востоке Москвы полицейские ликвидировали канал незаконной миграции

По имеющейся оперативной информации злоумышленники изготавливали документы, необходимые для легализации пребывания и трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации, и реализовывали их за денежное вознаграждение в размере 1 тысячи рублей.
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