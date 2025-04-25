Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

Внедрение сервисов «МЭШ» в регионах России продолжится Сергей Собянин дал указание продолжить развитие сервиса «Цифровой учитель» и профориентационных программ для старшеклассников, а также интегрировать городские колледжи в цифровую образовательную экосистему Москвы.
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