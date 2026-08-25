‼️🇷🇺🇺🇦 ДРГ Армии России проникла в Дружковку и уничтожила четырёх бойцов ВСУ ▪️Об этом заявила волонтёр Кристина Сашко со ссылкой на военнослужащих бригады, где служили уничтоженные ВСУшники.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇷🇺🇺🇦 ДРГ Армии России проникла в Дружковку и уничтожила четырёх бойцов ВСУ ▪️Об этом заявила волонтёр Кристина Сашко со ссылкой на военнослужащих бригады, где служили уничтоженные ВСУшники.
Свежие комментарии