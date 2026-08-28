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Царьград

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МЧС достигло брода на Бирьзе, продолжая поиск туристов на Сахалине

МЧС достигло брода на Бирьзе, продолжая поиск туристов на Сахалине

Спасатели МЧС России, используя бульдозер, преодолели брод на реке Бирьза на Сахалине и продолжают поиски туристов, пропавших 23 августа после циклона в Углегорском районе.

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