Надевать по двое сразу и еще 5 ошибок при выборе носков на зиму

В зимней экипировке не может быть мелочей, в том числе при выборе подходящих носков. Казалось бы, в чем проблема купить нужные? Однако и тут есть масса нюансов, незнание которых может попросту вам навредить.
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