В Музее авиации Курской битвы представили артефакты с СВО

В Музее открыли экспозицию, посвященную СВО. В неё входят части беспилотников и ракет, амуниция, двигатели, обмундирование, шевроны частей, участвовавших в контртеррористической операции на территории Курской области.
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