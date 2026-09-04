Мощный пожар под Одессой: атакован склад АТБ и фуры. В Дачном в Одесской области прилёт по складскому объекту сети АТБ, также горят фуры, сообщают местные ресурсы.
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Кто потребовал??? "Приют убого чухонца" потребовал???? Совсем берега попутали! Пора вернуть "блудного чухонца" под длань Российской империи!!!