РИАН: Рота почетного караула Туркмении примет участие в параде Победы в Москве

Посол Российской Федерации в Ашхабаде Иван Волынкин в четверг, 8 мая, сообщил, что рота почетного караула вооруженных сил Туркмении примет участие в параде Победы, приуроченном к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.