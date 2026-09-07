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Царьград

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ВТБ вручил призы победителям марафона Пушкин — Петербург

ВТБ вручил призы победителям марафона Пушкин — Петербург

Более 12 тысяч участников бежали в марафоне Пушкин — Петербург. Победители среди мужчин и женщин получили от банка ВТБ награды до 700 тыс.

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