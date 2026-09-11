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Владимирские новости

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Владимир, стартовала акция «Уступи дорогу помощи!»

Владимир, стартовала акция «Уступи дорогу помощи!»

Вместо 10 минут пожарная машина доехала до места за 20 из-за пробок и непонимания водителей. В некоторых дворах спецтранспорту пришлось заезжать на тротуар, чтобы не повредить припаркованные авто.

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