Владимир, стартовала акция «Уступи дорогу помощи!»

Вместо 10 минут пожарная машина доехала до места за 20 из-за пробок и непонимания водителей. В некоторых дворах спецтранспорту пришлось заезжать на тротуар, чтобы не повредить припаркованные авто.
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