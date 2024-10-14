РФ довела до ОЗХО озабоченности из-за возможных химических провокаций на Украине

Россия довела до сведения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обеспокоенности из-за возможных химических провокаций на Украине, заявил ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, комментируя итоги очередной сессии ее Исполнительного совета, состоявшейся на прошлой неделе.