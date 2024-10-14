РФ довела до ОЗХО озабоченности из-за возможных химических провокаций на Украине

Россия довела до сведения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обеспокоенности из-за возможных химических провокаций на Украине, заявил ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, комментируя итоги очередной сессии ее Исполнительного совета, состоявшейся на прошлой неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии