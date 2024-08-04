Беги, Мыколка, беги: итог преступной Зе-мобилизации - 180 тысяч «уклонистов» в месяц

После событий в Ковеле на Банковой решили срочно запустить медийную кампанию по дискредитации подобного рода народных протестов, отчётливо осознавая, что "ковельский кейс" - первый, но далеко не последний что может стать "прологом" Майдана-3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии