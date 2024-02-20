Педагог Калинина: письмо от руки помогает детям лучше фокусироваться

Несмотря на то, что многие тесты сейчас проводятся на компьютере и никто уже не пишет рефераты от руки, обучение чистописанию по-прежнему считается ключевым компонентом школьной программы, особенно ― в начальной школе.
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