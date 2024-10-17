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Спортсменки из Архангельска завоевали медали Кубка России по пауэрлифтингу

Спортсменки из Архангельска завоевали медали Кубка России по пауэрлифтингу

Ученицы спортшколы «Искра» показали отличные результаты на всероссийских соревнованиях.В Кубке России по пауэрлифтингу, который проходил в Ноябрьске, приняли участие более 300 сильнейших спортсменов из 52 регионов страны.

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