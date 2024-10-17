Спортсменки из Архангельска завоевали медали Кубка России по пауэрлифтингу

Ученицы спортшколы «Искра» показали отличные результаты на всероссийских соревнованиях.В Кубке России по пауэрлифтингу, который проходил в Ноябрьске, приняли участие более 300 сильнейших спортсменов из 52 регионов страны.
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