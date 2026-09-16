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Журнал «Профиль»

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Росавиация не планирует ограничивать число чартеров иностранных компаний

Росавиация не планирует ограничивать число чартеров иностранных компаний

Вопрос об ограничениях не стоит на повестке ни в Министерстве транспорта, ни в Федеральном агентстве воздушного транспорта, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в среду, 16 сентября 2026 года.

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