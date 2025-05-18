Модель Playboy стала бомжом из-за отсутствия работы

Луиза Гловер стала бездомной из-за того, что у нее нет работы. 42-летняя британская супермодель Луиза Гловер, в прошлом блиставшая на обложках глянцевых журналов, включая Playboy, оказалась в крайне сложной жизненной ситуации.
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