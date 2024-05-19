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Аргументы недели

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Глава МО Британии Шэппс: ФРГ не передает Taurus Украине из опасений ударов по Крыму

Германия не поставляет ракеты большой дальности Taurus для ВСУ из опасения нанесения украинских ударов по Крыму.

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