«Яндекс Маркет» расширил географию сервиса Ultima

Сервис Ultima «Яндекс Маркета» впервые запустился сразу в семи городах России — теперь жители Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Тюмени и Челябинска могут заказать товары ведущих брендов не выходя из дома и с удобной доставкой.
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