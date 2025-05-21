«Яндекс Маркет» расширил географию сервиса Ultima

Сервис Ultima «Яндекс Маркета» впервые запустился сразу в семи городах России — теперь жители Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Тюмени и Челябинска могут заказать товары ведущих брендов не выходя из дома и с удобной доставкой.