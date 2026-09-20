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Калуга-поиск

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17 беспилотников сбили ночью в калужском небе

17 беспилотников сбили ночью в калужском небе

В ночь на 20 сентября Калужскую область атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью системы ПВО уничтожили 17 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого и Ферзиковского муниципальных округов.

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