17 беспилотников сбили ночью в калужском небе

В ночь на 20 сентября Калужскую область атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью системы ПВО уничтожили 17 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого и Ферзиковского муниципальных округов.
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