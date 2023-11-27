Школьное телевидение в Абайском районе помогает детям с выбором профессии

Учащиеся лицея имени Шокана Уалиханова города Абая занимаются в собственной телестудии. Вот уже седьмой год они снимают новости о своих буднях, социальные ролики, ведут видеоблог на платформе YouTube, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.