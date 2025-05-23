Американские учёные доказали существование Содома и Гоморры

Американские учёные, опубликовавшие результаты многолетних раскопок в журнале Scientific Reports, представили убедительные доказательства, подтверждающие библейское повествование о разрушении Содома и Гоморры.
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