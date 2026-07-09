📹⚡️Иран запустил баллистические ракеты средней дальности в сторону Иордании — удар наносится по авиабазе Муваффак Салти, где размещены американские войска.
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📹⚡️Иран запустил баллистические ракеты средней дальности в сторону Иордании — удар наносится по авиабазе Муваффак Салти, где размещены американские войска.