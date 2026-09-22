Пульмонолог Катурия прокомментировала заявления о пользе никотина

Бездымный никотин нельзя считать безопасным из-за его негативного воздействия на артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
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