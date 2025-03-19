Политика как он...
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Политика как она есть

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Bloomberg: США обсудили с Европой участие ЕС в мирных переговорах по Украине

Bloomberg: США обсудили с Европой участие ЕС в мирных переговорах по Украине

Американские власти передали европейским союзникам, что участие Евросоюза необходимо для заключения мирного соглашения с Украиной, поскольку Россия якобы требует снятия санкций ЕС в рамках сделки, пишет Bloomberg.

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