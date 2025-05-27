Запад, поддерживающий Киев в противостоянии с Москвой, сильно просчитался. Об этом накануне в интервью норвежскому писателю и члену пророссийской партии «Мир и справедливость» Гленну Дизену заявил американский экономист, приверженец марксистской политэкономии Ричард Вольф.