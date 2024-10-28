NPR: WP потеряла более 200 тысяч подписчиков из-за нейтралитета на выборах

Газета Washington Post столкнулась с массовым оттоком подписчиков - более 200 000 человек отказались от подписки в знак протеста против решения редакции не поддерживать определенного кандидата в президенты США.
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