Высокотехнологичная медпомощь стала доступнее для жителей Новосибирской области

Высокотехнологичную медицинскую помощь стали чаще получать жители нашего региона. Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил глава регионального минздрава Ростислав Заблоцкий.
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