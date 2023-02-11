Названы основные особенности подготовки квартиры к продаже

Потенциальные покупатели квартиры в первую очередь обращают внимание на стоимость, транспортную доступность и первое впечатление от жилья, сообщила «Известиям» 11 февраля эксперт по недвижимости, основатель агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс.