Хинштейн предсказал судьбу чиновников Курской области. «Должны ответить за коррупционные схемы»

Хинштейн заявил о своем недоверии к чиновникам в Курской области Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вышел в Курске на стихийное собрание людей в центре города и пообщался с недовольными жителями приграничных районов.
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