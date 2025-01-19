Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хинштейн предсказал судьбу чиновников Курской области. «Должны ответить за коррупционные схемы»

Хинштейн предсказал судьбу чиновников Курской области. «Должны ответить за коррупционные схемы»

Хинштейн заявил о своем недоверии к чиновникам в Курской области Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вышел в Курске на стихийное собрание людей в центре города и пообщался с недовольными жителями приграничных районов.

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