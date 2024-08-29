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Доктор Мясников рассказал об опасности заболеть ботулизмом от консервированного горошка

Доктор Мясников рассказал об опасности заболеть ботулизмом от консервированного горошка

Известный теледоктор посоветовал греть зеленый горошек из банки, чтобы избежать тяжелого заражения.Медик и телеведущий Александр Мясников выступил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", где шокировал население тем, какую опасность в себе может нести так популярный у нас консервированный горох.

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