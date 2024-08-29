Доктор Мясников рассказал об опасности заболеть ботулизмом от консервированного горошка

Известный теледоктор посоветовал греть зеленый горошек из банки, чтобы избежать тяжелого заражения.Медик и телеведущий Александр Мясников выступил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", где шокировал население тем, какую опасность в себе может нести так популярный у нас консервированный горох.