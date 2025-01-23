В Роскачестве рассказали, что нашли нарушения у производителя зефира из Петербурга

И из Тульской области Эксперты Роскачества выявили нарушения у производителей зефира под брендами «Белевский зефир» (Тульская область) и «Лянеж» (Санкт-Петербург), сообщает 23 января пресс-служба ведомства.
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