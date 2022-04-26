Мировое обозрение

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Как хазары создали Русь

Как хазары создали Русь

Всадник хазарского каганата из алан. Середина IX в. Дмитровский арх. комплекс. Реконструкция О. Федорова Теория норманского происхождения Руси возникла или была введена в научный оборот в XVIII веке.

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