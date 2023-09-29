Тверская лаборатория нашла опасные для здоровья бактерии в образцах пищевой продукции

Проверку по микробиологическим нормам безопасности не прошли образцы продукции, поступившие в Тверскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для исследований в рамках государственного пищевого мониторинга.