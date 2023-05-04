Видео: Над Кремлем сбили два украинских беспилотника

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В сообщении говорится, что сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В сообщении говорится, что сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации.
Свежие комментарии