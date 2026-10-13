Пресс-секретарь Белого дома случайно назвала президента США своим мужем

Недавно назначенная на должность пресс-секретаря Белого дома Кэти Захария случайно назвала президента США Дональда Трампа своим супругом.
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