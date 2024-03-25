НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

128 подписчиков

Энтони Дэвис набрал 36 очков и 16 подборов в победном матче с «Индианой»

Энтони Дэвис набрал 36 очков и 16 подборов в победном матче с «Индианой»

В составе «озерников» Энтони Дэвис набрал 36 очков и 16 подборов. Форвард за 40 минут на площадке реализовал 15 из 21 с игры и 5 из 5 с линии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх