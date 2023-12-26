Занятия по инженерной разведке местности провели с военными инженерами ВВО в Приамурье

Военнослужащие выполнили нормативы по развёртыванию и подготовке миноискателя к работе, инженерную разведку местности по обнаружению мин условного противника для последующего устройства проходов минно-взрывным способом.
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