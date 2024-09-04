Белоусов обратился к российским военным в зоне спецоперации

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Пречистовки и Нетайловки в ДНР Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением Пречистовки, Нетайловки, Новгородского и Первомайского в Донецкой народной республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии