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Порядок, государство

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В Ярославской области полицейские и общественники провели интерактивное мероприятие для детей, отдыхающих в летнем лагере

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при региональном УМВД, а также  представителями других правоохранительных ведомств организовали интерактивное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Сахареж».

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