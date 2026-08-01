В Ярославской области полицейские и общественники провели интерактивное мероприятие для детей, отдыхающих в летнем лагере

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при региональном УМВД, а также представителями других правоохранительных ведомств организовали интерактивное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Сахареж».