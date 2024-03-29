С 1 апреля водителей ждут новые изменения

С 1 апреля вступают в силу изменения в законодательстве о безопасности дорожного движения. Как информирует Госавтоинспекция Тамбовской области, они коснутся выдачи водительских прав, проведения экзаменов на право управления транспортным средством, а также требований к автошколам в части соответствия учебно-материальной базы.