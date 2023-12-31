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Обзор Fatal Fury Special ACA NEOGEO – Происхождение легенды – TouchArcade

Обзор Fatal Fury Special ACA NEOGEO – Происхождение легенды – TouchArcade

Самые большие успехи SNK в первые годы существования платформы NEOGEO были в жанре файтингов. С помощью Capcom Уличный боец ​​II Взлетев жанр в стратосферу, даже посредственные произведения пользовались непропорциональной популярностью.

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