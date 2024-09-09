Собянин: В Москве будет благоустроено 1,25 тыс. гектаров в рамках КРТ

В районе «Южного порта» появится многоуровневая набережная с мариной Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о разработке новых городских пространств в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
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