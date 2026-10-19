С 18 по 21 октября 2026 года в Москве, на площадке Дома русского зарубежья имени А. Солженицына пройдет Фестиваль духовно-нравственного и семейного кино «Святой Владимир».
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