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Пора решить вопрос: японцы вновь нацелились на Курилы

Пора решить вопрос: японцы вновь нацелились на Курилы

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Южные Курилы принадлежат японцам — заявил премьер-министр Фумио Кисида, едва вступив в должность.

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Наталья Павлова
А мне по фиг, что на Курильских островах собираются или не собираются размещать японцы. Не их это собачье дело - распоряжаться на территориях, принадлежащих России!

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