Пора решить вопрос: японцы вновь нацелились на Курилы

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Южные Курилы принадлежат японцам — заявил премьер-министр Фумио Кисида, едва вступив в должность.
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