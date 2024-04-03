Соблюдайте ПДД! ООО "Горсовет" завершил установку дорожных знаков на улице Пугачевской. Проектом предусмотрено также барьерное ограждение на водоотводе на пер.
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Соблюдайте ПДД! ООО "Горсовет" завершил установку дорожных знаков на улице Пугачевской. Проектом предусмотрено также барьерное ограждение на водоотводе на пер.