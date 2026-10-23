Международный фестиваль-конкурс «Планета искусств» пройдет в Казани 23–25 октября 2026 года. В программе — вокал, хоровое и инструментальное исполнительство, хореография, театр, театр мод, цирк, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
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