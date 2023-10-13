Россиянам объяснили, когда соленья могут уничтожить нервную систему

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова призвала внимательно проверять домашние соленья.
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