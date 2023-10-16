Все российские туристы вернутся из Израиля до конца недели

Как сообщил глава компании Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян «Интерфаксу», последние туристы из России вернутся на родину 15 октября.
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